El Jadida : Saisie de 940 kg de chira et arrestation de deux individus

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire, en coordination avec les services de la Gendarmerie royale, et sur la base d'informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont mis en échec, vendredi, une opération de trafic international de drogue et saisi 940 kilogrammes de chira.

Cette opération sécuritaire conjointe a permis l'arrestation de deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel opérant dans le trafic international de drogue, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches effectuées sur la zone littorale de la commune de Chtouka, province d'El Jadida, ont abouti à la saisie d'une embarcation pneumatique, de deux moteurs, de 16 jerrycans d'essence, et de 25 paquets de drogue d'un poids total de 940 kilogrammes, destinés au trafic international par voies maritimes.

Ces opérations ont également permis de saisir un véhicule utilitaire ainsi que d'importantes sommes d'argent en devises nationale et européenne, qui proviendraient du trafic de drogues et de psychotropes, précise le communiqué. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les suites de l'enquête.