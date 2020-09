Nationalité espagnole : Des Sahraouis demandent à Madrid de corriger l’ «erreur» de la Cour suprême

Le 4 juin, la Cour suprême espagnole a refusé d’accorder la nationalité espagnole aux Sahraouis nés durant la période coloniale. Une centaine de Sahraouis viennent d'envoyer une lettre au ministère de la Justice pour contester la décision, rapporte un média ibérique.

Ils affirment que la décision du tribunal est contraire à celles prises par la justice de Madrid sur ce sujet. Les auteurs de la missive indiquent que la nationalité espagnole offerte à la population du Sahara avant 1976 est «un droit qui se transmet de génération en génération».

Pour défendre leur revendication, le groupe soulève que la nationalité a été accordée aux Philippins, aux Equato-guinéens, aux Cubains et aux Juifs séfarades en «raison de leurs liens historiques avec l’Espagne» alors qu’elle est refusée aux Sahraouis. «Cela constitue une grande injustice et une énorme discrimination alors que leurs liens avec l'Espagne a duré beaucoup plus longtemps et s'est maintenu jusqu'en 1976», notent-ils.

Les signataires de la lettre, dont la majorité réside à Laayoune, espère que la justice espagnole «corrige l’erreur commise».

Pour mémoire, la Cour suprême a conclu que «le Sahara ne peut pas être considéré comme l'Espagne aux fins d’obtenir la nationalité d'origine conformément à l'article 17.1.c du Code civil (…) le Sahara occidental n’a jamais fait partie du territoire national».