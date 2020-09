Maroc : 57% des jeunes dans le Nord pensent que le coronvirus serait une arme biologique

Une étude menée le bureau Future Elite pour le compte de l’Observatoire du Nord pour les droits de l’Homme sur le coronavirus du Maroc a révélé cette semaine que 48% des jeunes considèrent que le coronavirus serait une «arme biologique». L’étude ajoute que cette partie des jeunes pensent que le virus a été déclenché dans le cadre de la guerre entre les puissances mondiales.

De plus, 9% des répondants croient qu’il s’agit d’une «arme biologique résultant d’une fuite involontairement d'un laboratoire».

En revanche, 31% d’entre eux affirment que le SARS-CoV-2 serait d’origine naturelle, alors que 10% déclarent qu’il s’agit d’une «punition divine résultant de la corruption, de l'injustice et de l'éloignement de la religion». L’étude précise aussi que 2% ont exprimé leur incapacité à répondre.

Sur un autre volet, l’étude indique que 85% des jeunes ont considéré que la pandémie a aggravé les inégalités sociales, alors que 24% considéraient que le virus a affecté négativement leur psychologie, citant la dépression, l'anxiété, le stress et l'isolement.

De plus, 24% des répondants ont confirmé l'impact financier de cette crise sanitaire, citant une baisse significative du revenu mensuel de la famille contre 22% qui ont fait état d’une perte d’emploi les concernant ou concernant leur entourage familial. Et d’ajouter que 10% des répondants ont rapporté un impact social de la pandémie, faisant état de conflits et de problèmes familiaux.

L'étude a été menée entre le 20 août 2020 et le 10 septembre, auprès de 500 jeunes hommes (52%) et femmes (48%) âgé de 18 à 25 ans, et qui résident dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.