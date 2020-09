France : Enquête antiterroriste après une attaque à Paris

Une attaque à l’arme blanche a été signalée, ce vendredi vers 11h30, près des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris. Un premier bilan de la police a fait état de quatre blessés, avant d’en confirmer deux seulement. D’autres sources policières évoquent toujours quatre blessés, selon des sources citées par l’AFP. En début d’après-midi, le parquet national antiterroriste a annoncé avoir ouvert une enquête de flagrance pour «tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste» et «association de malfaiteurs terroriste criminelle».

Selon l’AFP, un suspect a été arrêté près de la place de la Bastille, tandis que les vérifications sont en cours au sujet d’un second suspect, interpellé un peu plus tard. La première victime aurait été attaquée devant une fresque d’hommage aux dessinateurs de Charlie Hebdo, selon la personne qui a prévenu la police en premier, citée par l’agence de presse et par Libération. Deux employés de la société de production Premières Lignes feraient également parie des victimes, d’après le codirigeant de l’entreprise, Luc Hermann.

A la suite des faits, le quartier a été bouclé et une dizaine de policiers armés ont été déployés. Un colis suspect a également été identifié aux abords des anciens locaux du magazine. Après examens par le laboratoire central de la préfecture de police de Paris, il semble ne pas contenir d’explosifs. La personne qui a alerté la police a déclaré à Libération que «c’est pile l’horaire de l’attaque de Charlie il y a cinq ans, l’heure de la sortie d’école».

Plusieurs écoles ont été bloquées et leurs élèves confinés par précaution, au niveau de trois arrondissements du centre de Paris, selon le maire de Paris Centre Ariel Weil. Par ailleurs, une cellule de crise a été ouverte au ministère de l’Intérieur. Le Samu a de son côté indiqué avoir déclenché sa cellule de crise opérationnelle, selon la même source. Pour sa part, la RATP a annoncé avoir «complètement fermé au public» la station de métro Bastille, par sécurité.

L’attaque survient au moment du procès des attentats de janvier 2015 à la cour d’assises spéciale de Paris. Après une courte suspension au procès, l’audience a repris sans aucune mention de l'agression.