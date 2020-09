Rentrée scolaire au Maroc : 118 établissements scolaires fermés et 1 428 infections au Covid-19

Depuis la rentrée scolaire, le 7 septembre dernier, le coronavirus a provoqué la fermeture de 118 établissements scolaires accueillant plus de 60 000 élèves.

Devant le Conseil du gouvernement tenu jeudi à Rabat, le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi a exposé les chiffres de cette rentrée, affirmant que 413 élèves, 807 enseignants et 208 autres cadres administratifs et assimilés ont été testés positifs à la Covid-19.

Le ministre et porte-parole du gouvernement a indiqué que le nombre total d'élèves cette année devrait atteindre 8 704 409, dont 776 409 000 nouveaux élèves en première année d'école primaire. Il a ajouté que le nombre d'inscriptions dans l'enseignement préscolaire est passé à 910 000 enfants, avec environ 140 000 nouveaux enfants.

Et d’assurer que son département a mis en place 179 nouveaux établissements pour accueillir les élèves, et a mobilisé environ 310 183 enseignants et administrateurs, dont 15 000 nouveaux enseignants issus des Académies régionales d'éducation et de formation.

Le ministre a aussi souligné que la formule d'enseignement à distance a été adoptée au niveau de 2 265 établissements d'enseignement, qui accueillent plus de 972 000 élèves. Il a également noté que le processus de suivi de la progression de la rentrée scolaire réalisé par le ministère a permis de visiter 4 821 établissements publics et privés, à travers les 816 comités provinciaux mis en place.