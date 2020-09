Maroc : Attijariwafa bank améliore son PNB de 5% au 1er semestre 2020

Le groupe Attijariwafa bank a réalisé au cours du premier semestre 2020, un produit net bancaire (PNB) de 12,4 milliards de dirhams (MMDH), en croissance de 5,1% par rapport à la même période de l'année 2019, ressort-il de ses résultats semestriels.

L’évolution du PNB est impactée négativement par le ralentissement général de l’activité, résultant de la crise dans les différents pays de présence, et positivement par certains éléments non récurrents, plus particulièrement le bon comportement des activités de marché, suite à la baisse des taux obligataires au Maroc au deuxième trimestre, explique le groupe bancaire.

Le résultat net part du groupe ressort à 1,2 MMDH, en repli de 57,5%, impacté par la hausse significative du coût du risque, conjuguée à la contribution exceptionnelle au fonds spécial Covid-19, selon la même source.

Le coût du risque s’établit à 3 MMDH, en forte progression par rapport au premier semestre 2019 (+231%). Rapporté aux encours de crédits, le coût du risque consolidé atteint 1,70% contre 0,54% au premier semestre 2019.

Lors du premier semestre, le groupe a financé 4 334 jeunes et porteurs de projets pour un montant de 710 millions de dirhams (MDH), dans le cadre de l’initiative Intelaka, reporter les échéances de crédit pour plus de 110 000 clients particuliers et entreprises pour un montant total de 25 MMDH au Maroc (210 000 clients sur base consolidée), distribuer 6,2 MMDH de crédits Damane Oxygène bénéficiant à 18 200 TPME et atteignant près de 35% de parts de marché.

Et d’assurer avoir ainsi accompagné et soutenu plus de 19 500 entreprises marocaines, majoritairement des TPME, à travers la distribution de 26 MMDH de crédits additionnels, depuis le début de la crise.

D'autre part, le nombre de transactions traitées sur les canaux digitaux du Groupe, depuis le début de la crise, a bondi de 61%, par rapport à la même période de l’année dernière, et atteint 77,2% de l’ensemble des canaux.