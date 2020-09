Le terminal 1 de l’aéroport Mohammed V de Casablanca sélectionné au prix de Versailles 2020

La semaine dernière, le Secrétariat du Prix mondial de l’architecture et du design (Prix Versailles) a dévoilé ses sélections mondiales 2020. Une liste qui se démarque de sa précédente par la création d’une nouvelle catégorie, récompensant les aéroports, aux côtés des campus universitaires et des grands équipements sportifs.

Ainsi, dans la catégorie nouvellement créée figure l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Plus précisément, c’est le Terminal 1 de l’infrastructure aéroportuaire marocaine qui a retenu l’attention.

Cet aérogare a été inaugurée par le roi Mohammed VI le 22 janvier 2019, et s’étend sur 72 000 mètres carrés répartis sur trois niveaux. Avec des infrastructures de dernière génération, l’infrastructure a coûté plus de 1,5 milliard de dirhams.

Dans la liste des six aéroports choisis pour le Prix Versailles 2020 figurent aussi l'aéroport international de Pékin-Daxing, l’aéroport de Split Aéroport (Kaštela, Croatie), Eagle County Regional Airport (Gypsum, CO, États-Unis), l’aéroport international Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) et l’Aéroport international de Vân Đồn (Vân Đồn, Vietnam).

L’année dernière, le jury du Prix Versailles avait attribué la «mention extérieur» de sa catégorie «Gares et Stations», à la gare LGV de Kénitra. Deux autres gares marocaines, en l’occurrence celle de Rabat-Agdal et celle de Tanger ville, figuraient aussi parmi les six réalisations rejoignant la Sélection mondiale de la catégorie «Gares et stations 2019».