Sécurité : Hammouchi reçoit l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat

Abdellatif Hammouchi a reçu, jeudi 24 septembre au siège de la Direction générale de la surveillance du territoire, l’ambassadeur des Etats-Unis, David Fischer. La rencontre s’inscrit «dans le cadre des relations de coopération bilatérale dans les différents domaines sécuritaires, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté relayé par la MAP. Plusieurs cadres des services centraux de la DGST et des représentants de l’ambassade des Etats-Unis à Rabat ont pris part à la réunion.

Les deux parties ont évoqué, souligne la même source, les différents sujets sécuritaires d’intérêt commun notamment les mécanismes de coopération et de coordination en matière de lutte contre les risques du danger terroriste, l’extrémisme violent, le crime organisé et leurs liens croissants dans la région de l’Afrique du nord et du Sahel.

Les deux parties ont également passé en revue les mécanismes de développement et de renforcement de la coopération entre les services de la DGSN et la DGST et les agences américaines de sécurité dans le domaine de lutte contre les risques et dangers liés à la criminalité transnationale organisée, outre l’échange d’expertises et d’expériences.

Pour mémoire, Hammouchi avait déjà reçu, le 5 décembre 2019 au siège de la DGST à Témara, le chef de la diplomatie des Etats-Unis et ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui effectuait une visite officielle à Rabat.