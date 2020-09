Gérald Darmanin se rendra au Maroc pour évoquer le dossier des mineurs isolés en France

Dans une interview accordée mercredi à France Inter, le ministre français de l’Intérieur a annoncé qu’il se rendra notamment au Maroc pour aborder, avec les autorités marocaines, la problématique des mineurs isolés en France.

«Je me rendrai au Maroc et en Algérie. J’y travaille beaucoup avec Jean-Yves Le Drian, c'est une question à la fois de sécurité, de protection de l'enfance et de diplomatie, et nous devons absolument régler ce problème au niveau européen», a déclaré Gérald Darmanin au micro de la radio française.

Le ministre français de l’Intérieur a reconnu qu’il «y a à Paris, à Bordeaux, dans plusieurs grandes villes de France, des mineurs isolés qui viennent d'Algérie, qui viennent du Maroc, chacun connaît la difficulté notamment des mineurs isolés marocains à Paris». Et d’assurer que «le président de la République, depuis longtemps, s'occupe de ce sujet, notamment dans une relation diplomatique avec nos amis marocains et nos amis algériens».

Le responsable a également réagi aux informations publiées récemment par Le Figaro, en assurant qu’il s’agit de «16 000 mineurs isolés» en France que suivent notamment les départements» et non pas «40 000» comme avancé par le journal.