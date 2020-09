A la 75e session de l’Assemblée de l’ONU, le Maroc réaffirmera sa foi dans le multilatéralisme

Alors qu’elle se tient dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la covid-19, la 75e session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui a débuté cette semaine, sera l’occasion pour le Maroc pour «réaffirmer sa foi dans le multilatéralisme».

Selon nos sources, le Maroc compte aussi y «renouveler sa confiance dans l’organisation universelle» et «plaider pour davantage de solidarité et de coopération internationales dans la lutte contre la pandémie».

«L’engagement du Royaume en faveur du multilatéralisme a été une constante de la politique étrangère et depuis son accession au trône, le roi Mohammed VI a décliné une vision multilatérale ambitieuse pour le Maroc axée autour des principes de solidarité et de coopération comme vecteurs de l’action diplomatique multilatérale marocaine avec une attention particulière pour son continent : l’Afrique», rappelle les mêmes sources.

Et d’ajouter que cette vision royale sera ainsi déclinée au cours de cette session selon quatre axes. Il s’agit d’abord de la sécurité sanitaire, avec la promotion de l’initiative lancée par le souverain et visant à créer un cadre opérationnel pour accompagner les Etats africains dans les différentes phases de la gestion de la pandémie.

Nos sources citent aussi «le maintien de la paix et la médiation», «la promotion du dialogue interculturel et interreligieux et la lutte contre les discours de haine» ainsi que «le désarmement et la non-prolifération» des armes, comme axes prioritaires pour le royaume.