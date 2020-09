France : Rassemblement en soutien à Omar Radi à Paris

La place de la République à Paris devra accueillir, samedi à 17h, un rassemblement en soutien au journaliste et militant Omar Radi. Ce sit-in se tiendra à l’appel de dix associations et fédérations de partis politiques marocains basés en Europe, «contre la détention politique persistante au Maroc, les méthodes indignes de la presse de diffamation, l’instrumentalisation de la cause féministe et pour la libération d’Omar Radi et de l’ensemble des prisonnier.e.s politiques et d’opinion au Maroc».

Dans leur appel parvenu à Yabiladi, les dix signataires en plus de quatre instances sympathisantes dénoncent «une intensification des arrestations et des incarcérations à caractère politique atteignant son point d’orgue avec le mauvais "feuilleton Omar Radi"». Rappelant les poursuites dont il fait l’objet pour soupçons d’«espionnage et financement étranger», ils estiment que celles relatives au «viol et attentat à la pudeur» est «survenue opportunément au mois de juillet dans la continuité de cette nouvelle "mode" d’instrumentalisation des luttes féministes par le pouvoir marocain».

L’appel à rassemblement est signé notamment par l’Association marocaine des droits humains (Paris-IDF), l’Association de défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM), l’Association des Marocains en France (AMF) ou encore l’Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF).

Parmi les signataires de l’appel au rassemblement, on retrouve également le Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS – Fédération d’Europe), la Voie démocratique, le Forum marocain pour la vérité et la justice – France, ainsi que le Comité soutien au mouvement Rifain à Paris.

Cet appel a été lancé deux jours après la comparution d’Omar Radi devant le juge d’instruction, au sujet de la plainte à son encontre pour des faits de viol. Mercredi, la requête en appel de sa défense pour obtenir la liberté provisoire a été rejetée.