Maroc : Plus d'une tonne et demie de chira saisie dans des opérations à El Guerguerate et Errachidia

Une opération sécuritaire conjointe entre les éléments de la Sûreté nationale et ceux de la Gendarmerie royale travaillant au poste-frontière El Guerguerate, au sud de la ville de Dakhla, a permis, mercredi à midi, de mettre en échec une tentative de trafic de 513 kilogrammes de chira.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cette quantité de drogue était à bord d'un camion de transport international portant des plaques d'immatriculation enregistrées en Espagne. Ledit camion a été soumis à une fouille approfondie au moyen de chiens dressés qui a abouti à la découverte de 513 kg de chira cachés dans des cavités à l'intérieur de la remorque, et ce avant que son conducteur de 47 ans ne soit interpellé.

Mercredi soir, les éléments du service régional de la police judiciaire d'Errachidia ont saisi une tonne de chira dans une ferme agricole aux alentours de la ville d'Errachidia, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). L'opération sécuritaire, qui a été menée dans une ferme agricole située à la commune rurale d'Amellago, à quelques kilomètres de la ville d'Errachidia, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a permis la saisie de 40 ballots de chira d'un poids total d'une tonne, précise la DGSN dans un deuxième communiqué.

Un individu âgé de 44 ans a été interpellé pour son implication présumée dans la possession et le trafic de drogues et de psychotropes, selon la même source. Il a également été procédé à la saisie de trois voitures dont la provenance et le statut juridique sont actuellement en cours d'identification, ainsi que des bouteilles de boissons alcoolisées, un coutelas et plusieurs téléphones portables utilisés dans cette activité criminelle, ajoute le communiqué.

Et de préciser que le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent.