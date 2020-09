Défis et coronavirus : Les recommandations du Legatum Institute pour le Maroc

Legatum Institute, organisation caritative éducative indépendante basée à Londres, a publié cette semaine une étude de cas sur le Maroc, avec des recommandations pour faire face à la fois à la pandémie du nouveau coronavirus et aux défis économiques.

Basée sur l’indice mondial de l’ouverture économique (Global Index of Economic Openness) de l’institut britannique, publié en mai 2019, cette étude de cas rappelle qu’au cours de la dernière décennie, le Maroc a subi des changements importants. «Les infrastructures ont été améliorées (…) Le Maroc a continué d’étendre ses réseaux commerciaux déjà importants, en poursuivant un éventail d’accords commerciaux et en construisant et en développant le plus grand port à conteneurs de la Méditerranée et de l’Afrique», rappelle-t-on, faisant état de réformes et de progrès.

«Le PIB par habitant a augmenté de plus de 70% en termes réels. Les taux de pauvreté absolue et relative ont diminué, en passant respectivement de 7,1% à 1,4% et de 21,4% à 19,7% entre 2012 et 2017 et les finances publiques ont été gérées prudemment.»

Cependant, quelques lacunes persistent puisque la note rappelle que «le classement du Maroc pour la gouvernance a chuté» et que le pays «est mal classé sur le plan de la responsabilité politique». «Les problèmes de gouvernance du Maroc sont souvent intimement liés à la concurrence, ou manque de concurrence», analyse-t-on. Et d'ajouter que «même avant l’impact économique de la pandémie du coronavirus, le progrès ralentissait : le taux de croissance du PIB par habitant pendant 2010-2019 représentait la moitié de celui des dix années précédentes».

Les experts du Legatum Institute soulignent ainsi que parmi plusieurs problèmes exogènes auxquels le royaume est maintenant confronté, deux se démarquent. Ainsi, à court-terme, l’impact de la pandémie du coronavirus menace deux principaux secteurs d’activité dynamiques du Maroc, à savoir le commerce international et le tourisme, poursuivent-ils. L’autre défi, à long terme, étant «l’impact d’une récente sécheresse sur l’important secteur agricole marocain, qui a mis en évidence la vulnérabilité du pays au changement climatique».

Investir, dynamiser, soutenir la croissance et renforcer la bonne gouvernance

A cet égard, l’étude de cas définit «quatre limitations à une plus grande ouverture économique du Maroc». D’abord, «le Maroc devrait investir davantage dans les infrastructures», suggère-t-on, en particulier dans les ressources en eau, les infrastructures haut-débit et les infrastructures routières et ferroviaires.

L’étude estime aussi que le pays devrait «chercher à augmenter la croissance et le dynamisme de l’économie en augmentant progressivement le rôle du secteur privé dans les secteurs clés de l’économie». «Pour favoriser la croissance et le dynamisme, l’État pourrait limiter son intervention directe dans l’économie et réduire les chances d’accès privilégié aux marchés dont les entreprises nationales bénéficient. Plus particulièrement, le royaume pourrait introduire les principes de concurrence dans les secteurs d’appui clés tels que l’énergie et les télécoms, garantir que les entreprises privées et publiques sont soumises aux mêmes règles et renforcer les marchés publics», recommande l’étude.

Celle-ci plaide aussi pour un marché du travail «plus flexible pour faire face à l’économie informelle, qui demeure très répandue, et pour assurer que les compétences acquises correspondent mieux aux emplois disponibles», avec une introduction d’une «forme d’assurance chômage plus étendue».

L’étude suggère également de soutenir la croissance et élargir l’activité économique à travers tout le pays en renforçant la gouvernance. «Pour libérer les potentialités de l’économie marocaine, l’État pourrait s’attaquer à la fois à la corruption et réduire considérablement la prévalence des entreprises publiques dans l’économie», ajoute-t-on. Et l’analyse de proposer, entre autres, de «créer des régulateurs indépendants légalement dans tous les secteurs d’utilité publique» pour «mettre en place de nouvelles réglementations et veiller à l’application de celles déjà existantes».