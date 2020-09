Marrakech : Des dizaines de cas de coronavirus à l’hôpital psychiatrique

Plusieurs dizaines d’infection au nouveau coronavirus ont été identifiés au sein de l’hôpital psychiatrique Saâda à Marrakech. Selon la Fédération nationale de la santé (FNS) au sein de l’Union marocaine du travail (UMT), citée par Kech24, le nombre de personnes testées positives aurait atteint 41, dont 29 parmi les patients et 12 parmi le personnel de santé. Le syndicat alerte que ce nombre «devrait augmenter».

Dans le même sens, la Fédération a dénoncé «le caractère aléatoire de la gestion de l’hôpital et l’absence totale de tout plan de santé pour faire face à l’augmentation du nombre de cas de covid-19», selon le média local.

En effet, le bureau de la FNS a dénoncé «l’absence de plan ou de protocole de santé clair et bien supervisé de la part de l’administration». Il a exprimé également ses inquiétudes concernant «le manque de lieux pour isoler les patients atteints des autres pensionnaires», en plus de «l’absence de kits de protection adéquats pour tous les cadres de santé» et «l’insuffisance technique de l’hôpital pour héberger les patients infectés».

Selon le syndicat, la situation serait telle qu’«il n’est pas possible de prendre soin des malades de covid-19, dont l’état nécessite une réanimation».