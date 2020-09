Le Polisario demande à l’UNESCO de retirer Laâyoune de son réseau des villes apprenantes

Le Polisario est vent debout contre la décision de l’UNESCO d’intégrer Laâyoune dans son réseau mondial des villes apprenantes.

Le mouvement séparatiste la qualifie, dans un communiqué publié aujourd’hui par son représentant à l’ONU, de «démarche provocatrice» et appelle l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture à «prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger cette erreur injustifiée afin de préserver sa crédibilité et son impartialité».

Le Polisario affirme que l'inscription de Laâyoune à «la demande de la puissance occupante marocaine, est nulle et non avenue et n'a aucun effet juridique».

Le mouvement de Brahim Ghali est habitué à diffuser ce genre de déclarations à chaque fois qu’une ville du Sahara accueille une manifestation internationale. En témoigne son opposition à l’organisation du Forum Crans Montana à Dakhla.

La même réaction a été enregistrée en juillet dernier contre la désignation de Dakhla pour abriter le siège du Réseau Afrique des maisons de la francophonie.