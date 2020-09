La mosquée Abou-Bakr-Essedik d’Angers serait-elle cédée au ministère marocain des Habous ?

Faute d’argent pour terminer l’édifice, l’Association des musulmans d’Angers (AMA) envisagerait de transférer la mosquée Abou-Bakr-Essedik au ministère marocain des Habous et des Affaires islamiques.

Selon le journal français Le Courrier de l’Ouest, la décision doit être prise ce vendredi 25 septembre, et sera même la première résolution soumise aux adhérents de l’Association des Musulmans d’Angers (AMA).

«Elle s’intitule cession à titre gracieux "Waqf" de l’actif immobilier de l’AMA au Ministère des Habous et des Affaires islamiques et son objet ne fait aucun doute», écrit le journal. Et de préciser que «la mosquée Abou-Bakr-Essedik, en construction depuis 2014 sur les Hauts-de-Saint-Aubin, pourrait être cédée au Royaume du Maroc».

Le 5 septembre dernier, en publiant la convocation à l’assemblée générale prévue ce vendredi, l’AMA a assuré, via son président, que «le but de cette cession est d’éviter à l’avenir que la Mosquée d’Angers ne tombe entre les mauvaises mains». Elle a rappelé que «le Waqf est une particularité du droit islamique qui permet la donation d’un bien, faite à perpétuité, à une œuvre publique, pieuse ou religieuses, à l’instar du ministère des Habous et des Affaires Islamique du Royaume du Maroc pour que le bien ne devienne inaliénable».

«Une telle convention permettait également la prise en charge des frais d’entretien, d’embellissement et des charges du bâtiment, ce qui allègerait substantiellement les charges pesant aujourd’hui sur l’association», ajoute-t-on.

En octobre 2019, Oues-France avait affirmé que le projet de la Grande mosquée d’Angers, au long cours et attendu par la communauté musulmane de la ville depuis des années, avance «à coups de dons». «Aujourd’hui, quatre ans après le début des travaux, il prend une forme plus concrète, grâce, notamment, à la récente pose, cet été, de la coupole qui surplombe l’édifice», avait-il expliqué.