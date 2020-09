Espagne : 39 Marocains et un Espagnol arrêtés pour falsification de documents

La police nationale espagnole a arrêté 40 personnes, dont un Espagnol et 39 individus d’origine marocaine, pour leur implication présumée dans des crimes de falsification de documents.

L’Espagnol est également poursuivi pour «favoriser l’immigration clandestine», en falsifiant des documents officiels afin que les autres personnes puissent devenir légalement résidents en Espagne.

Le site d’information local Mallorca Diario a rapporté, mercredi, que les faits ont été découverts au niveau des services gouvernementaux de l’immigration, qui a identifié des documents suspectés d’être de faux, ce que la police nationale a confirmé. Cette piste a permis d’exhumer un nombre important de demandes de regroupement familial, dans lesquelles les pièces présentées se sont révélées fausses, à l’image des contrats de location et des certificats d’enregistrement comme résidents de Manacor.

De plus, les lieux de résidence réels des concernés semblaient ne pas corréler avec ceux déclarés aux autorités locales et gouvernementales pour les besoins administratifs de l'enregistrement des ressortissants marocains. En outre et étant donné que pour le traitement du dossier de regroupement familial, un rapport d’adéquation du logement est nécessaire, ce document a également été falsifié.

Ces opérations se seraient effectuées en échange de 500 à 3 500 euros par dossier, versés au ressortissant espagnol de 50 ans.

Avec les faux documents, les autres interpellés se sont rendus dans les bureaux du Département du travail et de l’immigration de la délégation gouvernementale, pour faire des regroupements familiaux en ramenant des proches, restés au Maroc.