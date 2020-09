Maroc : La CDG Invest investit 110 MDH dans l’activité automobile du Groupe Abdelmoumen

Un contrat d'investissement visant une prise de participation dans l'activité automobile de Socafix, a été signé mercredi à Rabat, entre le Groupe Abdelmoumen et CDG Invest.

Signé par le directeur du Groupe Abdelmoumen, Hakim Abdelmoumen et par le directeur général du fonds «Métiers Mondiaux» de CDG Invest, Salaheddine Kamali, ce contrat porte sur une enveloppe globale de 110 millions de dirhams et concerne l'investissement dans l'activité automobile de Socafix, filiale du Groupe Abdelmoumen.

Conclue en présence du ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique Moulay Hafid Elalamy,et le directeur général de la CDG, Abdellatif Zaghnoun, cette opération confirme la volonté du Groupe Abdelmoumen et de CDG Invest de réaliser un partenariat dans le secteur de l'automobile avec l'objectif de renforcer la présence du capital marocain dans le tissu industriel et contribuer à l'objectif de maximisation du taux d'intégration locale.

L'opération vise également à consolider le leadership de la société dans le secteur automobile marocain ainsi que la soutenir dans son ambitieux plan de croissance pour en faire un acteur de référence positionné sur les filières à valeur ajoutée.

A cette occasion, M. Elalamy, s'est félicité de cet investissement 100% marocain, qui contribuera au développement de l'intégration locale en profondeur et à la montée en gamme du secteur.

Il a, en outre, fait savoir que ce contrat d'investissement, donne un point de départ à l'intervention de la CDG dans le secteur automobile, «une intervention tant attendue» notamment dans un secteur qui a toujours su démontrer sa compétitivité.

Le Groupe Abdelmoumen est un groupe industriel à capitaux marocains regroupant plusieurs sociétés dont, Socafix, spécialisée dans la fabrication des structures métalliques et pièces mécano-soudées pour le compte de constructeurs automobiles et multinationales.

Socafix compte Renault, PSA, Lear, Faurecia ainsi que d'autres multinationales du secteur parmi ses clients.