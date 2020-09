Laâyoune, Chefchaouen et Benguérir intègrent le Réseau UNESCO des villes apprenantes

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé, mercredi, que la ville de Benguérir a été admise au sein du Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes (GNLC).

Aux côtés des villes de Laâyoune et de Chefchaouen, Benguérir rejoint ainsi ce réseau de plus de 174 villes dans 55 pays à travers le monde qui sont actuellement membres actifs du réseau des villes apprenantes qui fournissent toutes, des politiques et des pratiques remarquables en matière d’apprentissage tout au long de la vie.

L’intégration du réseau permettra au chef-lieu de la province de Rhamna de partager avec les autres villes leurs expériences en matière d’éducation, de formation et de recherche, mais également de bénéficier des meilleures pratiques et expériences réussies dans les domaines de la formation tout au long de la vie.

Les dossiers de candidature des trois villes remplissaient les conditions et critères fixés par l’UNESCO, suite à l’appel à candidature lancé par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) relatif à l’adhésion au GNLC–Edition 2020.

Le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes valorise et développe la pratique de l’apprentissage tout au long de la vie dans les villes de la planète.

L’UNESCO définit la ville apprenante comme étant celle qui mobilise efficacement ses ressources dans tous les secteurs afin de promouvoir un apprentissage inclusif de l’éducation de base à l’enseignement supérieur, ravive l’apprentissage au sein des familles et des communautés, facilite l’apprentissage pour l’emploi et au travail, étend l’usage des techniques modernes d’apprentissage, renforce la qualité et l’excellence dans l’apprentissage et favorise une culture de l’apprentissage tout au long de la vie.