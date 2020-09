Dialogue interlibyen : Les représentants de l’Ouest et l’Est attendus dimanche au Maroc

Vers un nouveau round du dialogue interlibyen à Bouznika. Une rencontre entre les représentants du Haut Conseil d’Etat (Ouest) et ceux du Parlement de Tobrouk (Est) est prévue le dimanche 27 septembre au Maroc, a révélé sous couvert d’anonymat un membre du HCE à l’agence de presse turque Anadolu.

Il a précisé que la délégation de son instance «quittera la capitale, Tripoli, vendredi, en direction du Maroc», affirmant que «la commission du dialogue (composée de membres de l’Ouest et l’Est) abordera les mécanismes de sélection des personnes qui assumeront les positions souveraines». Et d’ajouter qu’il s’attend à ce que «le prochain Conseil de présidence sera composé d'un président, de deux adjoints et d'un Premier ministre indépendant».

«En cas d’accord sur les mécanismes de sélection des postes de souveraineté et du conseil présidentiel, les membres de la commission du dialogue devront ensuite retourner à leurs bases pour travailler sur la mise en œuvre de ce qui a été convenu».

Les parties libyennes se sont réunies du 6 au 10 septembre à huis-clos à Bouznika. Des négociations conclues par l’annonce de «compromis» ayant porté notamment sur le conseil présidentiel.

Au terme de leur dernier round à Bouznika, les représentants de l’Est et de l’Ouest ont convenu de poursuivre leur dialogue et de le reprendre durant la dernière semaine de septembre.