Maroc : La Plateforme CDE appelle à contrer les violences faites aux enfants

La Plateforme Convention des droits de l’enfant (CDE) au Maroc a appelé, mardi, à «une intervention immédiate» pour prévenir «toute forme de violence à l’encontre des enfants». Cette réaction intervient après les révélations sur l’affaire Adnane Bouchouf à Tanger, où le garçon de 11 ans a été retrouvé mort, après son enlèvement et son viol.

Dans ce contexte, la structure plaide pour une «intervention urgente» à même de «renforcer la protection des enfants contre toute forme de violence, y compris les violences sexuelles». Dans ce sens, les membres de la Plateforme CDE Maroc ont adressé deux lettres ouvertes, une à la commission de Justice, de législation et des droits de l’Homme au sein du Parlement et l’autre à la commission de l’Enseignement, de la culture et de la communication. Dans ces courriers, les deux instances sont appelées à agir sur deux niveaux.

«D’un coté sur l’amélioration du cadre législatif lié à un cas avéré de violence à l’égard d’un/une mineur/e pour qu’il soit parfaitement en mesure de lui garantir tous les droits qui lui appartiennent, et de l’autre coté sur la prévention des violences à l’encontre des enfants y compris des violences sexuelles en intervenant surtout sur le rôle de l’école et des médias», souligne la Plateforme.

Concernant le cadre législatif, la même source met en avant «la priorité à l’amélioration du Code pénal, pour que la violence sexuelle perpétrée à l’encontre des enfants soit lourdement sanctionnée et aussi à l’élargissement de la notion de viol au sexe masculin, afin que tous cas de viol soient reconnus et punis par la loi». «Le Code de procédure pénale (CCP) aussi nécessite d’être harmonisé pour qu’il intègre dans ses articles la notion d’intérêt supérieur de l’enfant et les quatre principes fondamentaux de la CDE», ajoute-t-on.

La Plateforme souligne également le rôle de l’école dans la prévention, «à travers l’introduction dans les programmes scolaires destinés aux enfants des modules sur la protection des enfants, sur leurs droits et réviser les contenus des manuels, ainsi qu’à travers l’introduction de l’éducation à la vie affective et sexuelle dans les programmes scolaires et ce dès le préscolaire».