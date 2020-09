Maroc : Un tribunal ordonne d’encaisser un chèque établi en Tifinagh

Bonne nouvelle pour les Amazighs du royaume et les militants pour son officialisation en tant que langue nationale. La semaine dernière, le tribunal de commerce de Casablanca a sommé une banque marocaine d’encaisser un chèque établi en Tifinagh, sous peine d’une amende de 300 dirhams.

La cour a également ordonné le versement d’une amende de 1 000 dirhams pour réparer le préjudice subi par le plaignant, en plus des frais de justice.

L’avocat Ahmed Arrehmouch, qui agit au nom du plaignant Hamdi Mahfouz, face à une agence bancaire, a publié un post sur son compte Facebook, en estimant que «le tribunal de commerce de Casablanca a établi le caractère officiel de l'Amazigh». Et de se féliciter d’un «triomphe pour les valeurs de justice linguistique».

L’avocat a rappelé que l'agence bancaire avait précédemment refusé d'encaisser le chèque «au motif qu'il était rédigé dans un langage incompréhensible». Et d’estimer que ce verdict renforce «le cours de la lutte institutionnelle», et que «le travail doit se poursuivre pour atteindre les objectifs généraux et spécifiques de la langue amazighe».