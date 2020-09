Ceuta et Melilla : Les travailleurs transfrontaliers marocains victimes d’une «discrimination»

La fermeture des frontières avec Melilla et Ceuta a laissé sur le carreau des milliers de Marocains ayant des permis d’emploi. La crise sanitaire a révélé au grand jour une «discrimination», longtemps passée inaperçue ou tue, dont souffre «environ 6 700 travailleurs et travailleuses dans les deux villes», nous confie Mustapha El Mokhtari, un conducteur de camion et syndicaliste.

Durant des années, ces employés qui cotisent mensuellement à la caisse de sécurité sociale espagnole ne bénéficient pas des autres droits qu’accorde la loi ibérique aux salariés légaux.

«Nous sommes privés des indemnités pour perte d’emploi sous prétexte que nous sommes des travailleurs transfrontaliers n’ayant pas une résidence à Ceuta ou à Melilla. Nous payons pourtant tous les impôts en vigueur en Espagne au même titre que les autres employés. Nos contrats de travail ne nous permettent pas d’accéder à la résidence ou de réclamer la nationalité espagnole.» Mustapha El Mokhtari

Le syndicaliste regrette que les transfrontaliers n'ont rien reçu «des aides en faveur des salariés ayant perdu totalement ou partiellement leurs emplois, décrétées par le gouvernement espagnol dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus».

Sans sous, ils réclament leurs droits

«Quelques semaines avant la fermeture des frontières, un groupe qui représente les travailleuses et travailleurs à Melilla a pris contact avec un avocat, grâce à l'accompagnement de la section locale du syndicat UGT (Union générale du travail). Celui-ci nous a conseillé de porter plainte contre le gouvernement espagnol à Melilla pour ensuite passer à d’autres juridictions jusqu’à frapper à la porte de la Cour européenne des droits de l’Homme», raconte-t-il.

«Mais en attendant que la justice rende son verdict, nous sommes sans le sous. Depuis six mois, nous n’avons reçu aucune aide ni de l’Espagne ni du Maroc. Jusqu’à quand ?», s’interroge ce syndicaliste.

Le 22 octobre 2019, l'UGT avait soulevé le problème d’environ 4 000 employés transfrontaliers avec la Déléguée du gouvernement à Melilla, Mme Sabrina Moh, rappelle le syndicat dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Déjà l’instance dénonçait une «flagrante discrimination» et réclamait une intervention urgente de l’exécutif de Pedro Sanchez. Mais la réunion n'a débouché sur aucune avancée concrête.

Le collectif ne compte pas baisser les bras pour autant. Il a sollicité un rendez-vous de l’ambassadeur espagnol à Rabat en vue de lui présenter ce dossier et demander son appui. Pour sa part le Syndicat National Méditerranéen des Transports et des professions libérales (SNMTP), basé à Nador, se prépare à solliciter l’appui du gouvernement El Othmani afin que des milliers de Marocains qui travaillent légalement à Ceuta et Melilla puissent enfin bénéficier de leurs droits au même titre que les autres employés résidant en Espagne.