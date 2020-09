Allemagne : La politologue belgo-marocaine Fatima Zibouh intègre le CIJ

Experte sur les politiques de diversité et installée à Molenbeek, la politologue belgo-marocaine Fatima Zibouh fait désormais partie du Conseil d’administration du Centre pour la justice intersectionnelle (CIJ). Elle fait partie de trois nouveaux membres de ce conseil, avec Rokhaya Diallo et Saraya Gomis.

Créée à Berlin en 2017, cette ONG à but non-lucratif favorise le plaidoyer, la recherche et la formation, pour une politique de lutte contre la discrimination et une action égalitaire et inclusive.

We would like to officially welcome @fzibouh to CIJ's Executive Board! We are very excited to have her on board with us.#IntersectionalJustice pic.twitter.com/qcOpxDsqeU