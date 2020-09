Maroc : Semi-reconfinement de la ville de Jerada après la hausse de cas covid+

Fortement touchée par la pandémie du nouveau coronavirus, la province de Jerada a décidé de mettre en place une série de mesures exceptionnelles. Cette décision tient compte du suivi quotidien de la situation épidémiologique et des recommandations émanant de la réunion du comité provincial de vigilance tenue lundi. Les mesures prennent effet dès ce mardi 22 septembre à 18 heures, pour une durée d’une semaine renouvelable (au 29 septembre à 18h), soulignent les autorités provinciales dans un communiqué.

Ces mesures concernent l’imposition d’un permis exceptionnel pour se déplacer de et vers la ville de Jerada, délivré par les autorités compétentes, l’interdiction des rassemblements dans les espaces publics, et la fermeture des commerces, restaurants et snacks à 22h.

Il s’agit aussi de la fermeture des parcs publics, des salles de jeux, des salles de sport et des terrains de proximité, et la réduction de la capacité des transports publics (taxis et bus) à 50%.

Le communiqué met également l’accent sur le contrôle strict en ce qui concerne le respect du port de masques et la distanciation sociale, avec la répression de tous les contrevenants aux mesures de prévention sanitaire, conformément aux dispositions juridiques en vigueur.

Il a été aussi décidé la fermeture partielle, au niveau de la ville de Jerada, du quartier Al Mjahaz et du quartier Oulad Sidi Ali qui constituent désormais des foyers épidémiques, en sus de la prise d’un ensemble de mesures exceptionnelles portant sur l’interdiction des déplacements de et vers les parties concernées par la fermeture, sauf à des fins professionnelles, humanitaires ou sanitaires.

Il s'agit aussi de la fermeture à 20h des commerces, restaurants et snacks dans ces quartiers, ainsi que la fermeture des hammams, douches, salons de coiffure et salles de sport situés dans ces deux zones.

Par ailleurs, ces mêmes mesures pourraient être mises en place au niveau des différentes localités de la province suivant la situation épidémiologique, fait remarquer la même source tout en soulignant la possibilité de lever ces restrictions en fonction de l’amélioration des indicateurs liés à cette pandémie.

Enfin, les autorités provinciales appellent l’ensemble des citoyens à faire preuve de vigilance et d'esprit de responsabilité partagée, et à respecter les mesures préventives qui demeurent l’unique moyen efficace pour lutter contre la covid-19.