Tanger - Assilah : Réouverture des écoles concernées auparavant par l'enseignement à distance

La Direction provinciale de l'Education nationale à Tanger-Assilah a annoncé la réouverture, à compter du mercredi 23 septembre, des établissements scolaires situés dans les quartiers de Tanger auparavant concernés par la décision de fermeture, et ce afin d'adopter l'enseignement présentiel en alternance.

Dans le cadre de l'accompagnement de la situation épidémiologique au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah, plus particulièrement dans les quartiers concernés par la décision de fermeture des établissements scolaires publics et privés, et en coordination avec les autorités territoriales et sanitaires, il a été décidé la réouverture de ces établissements à partir du mercredi 23 septembre, a indiqué la Direction provinciale de l'Education nationale dans un communiqué.

L'enseignement présentiel en alternance sera adopté au niveau de ces établissements scolaires où l'enseignement à distance avait été décidé depuis la rentrée, et ce conformément à la note ministérielle 39-20 relative à l'organisation de l'année scolaire 2020-2021, a précisé la même source, notant qu'elle veille à assurer le droit à un apprentissage de qualité garantissant l'égalité des chances entre l’ensemble des apprenants, dans des conditions qui priorisent leur santé et leur sécurité.

Il est à rappeler que l'Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avait annoncé, en coordination avec la Wilaya de la région, la fermeture des établissements situés à Bni Makada, El Mers et Mghogha à Tanger et l'adoption ainsi de l’enseignement à distance.

Par ailleurs, la décision de réouverture de ces établissements scolaires ne concerne pas le lycée Ibn Al Khatib, où la direction provinciale de l'Education nationale a décidé d'adopter l’enseignement à distance durant deux semaines, à compter du lundi, après l'apparition de cas de contamination au coronavirus parmi les cadres administratifs et pédagogiques.

Le lycée français Eugène Regnault de Tanger a également été fermé lundi, pour une période de deux semaines, après avoir enregistré trois cas de contamination à la Covid-19. L'enseignement à distance y sera adopté durant cette période.