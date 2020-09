Maroc : Opérations de saisie de boissons alcoolisées trafiquées à Fès et à Marrakech

Les éléments de la police judiciaires ont saisi, lundi, plus de 5 000 bouteilles de boissons alcoolisées dans deux entrepôts clandestins à Fès. Cette saisie a permis l’arrestation de trois suspects aux antécédents judiciaires pour commercialisation de boissons alcoolisées sans licence et trafic de drogue, a déclaré à la presse le commissaire de police Adil Sedat.

Cette opération a été menée avec le soutien des éléments et cadres de la brigade nationale de la police judiciaire et du service préfectoral de la police judiciaire à Fès, et en concertation avec la direction générale et régionale de la surveillance du territoire national, sous la supervision du parquet général compétent.

Sur la base des investigations menées, il a ainsi été à la surveillance et la perquisition de deux entrepôts clandestins, ce qui a permis la saisie des boissons alcoolisées, dont une partie est périmée, et d’une somme d’argent en monnaie nationale et en devise qui proviendrait de cette activité criminelle.

A Marrakech également, d'importantes quantités de boissons alcoolisées périmées ou ayant fait l’objet de fraude pour se soustraire aux impositions fiscales et douanières ont été saisies, dans deux entrepôts d'alcool et de boissons mélangées avec de l'alcool.

Les opérations de contrôle ont été effectuées en coordination avec les autorités locales, les services municipaux d’hygiène, les représentants de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, les services de l'Administration des douanes et impôts indirects, dans le but de vérifier le statut douanier des boissons alcoolisées et leur conformité aux normes de sécurité sanitaire, indique lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces opérations sécuritaires ont concerné deux dépôts portant la même enseigne commerciale, le premier disposant des autorisations où ont été saisies 26 495 bouteilles de bière périmées, 1 592 bouteilles d'alcool portant des vignettes douanières ne correspondant pas à leur contenance réelle ou à leur concentration d'alcool, a ajouté la même source.

Dans le second entrepôt, qui ne dispose pas des autorisations nécessaires et qui est utilisé de façon clandestine, la commission a saisi 2 782 bouteilles ne portant aucune vignette, 19 978 bouteilles avec des vignettes ne correspondant pas à leur contenance réelle ou à leur concentration d'alcool, 11 161 bouteilles portant de vieilles vignettes douanières remontant à l'année 2010 et 1 098 bouteilles portant des vignettes datant de la période entre 2011 et 2013, a précisé la DGSN.

A l'issue de ces opérations, les gérants de ces entrepôts ont été soumis à des enquêtes préliminaires sous la supervision du parquet compétent.