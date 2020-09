Smart City Index 2020 : Rabat perd quatre places mais se maintient comme deuxième en Afrique

L’Institut international pour le développement de la gestion (IMD), basé en Suisse, le centre Lee Kuan Yew pour les cités innovantes et la Singapore University of Technology and Design ont publié, la semaine dernière, une deuxième édition du Smart city Index (SCI) 2020, qui se veut comme «un outil d'action et un instrument pour une vie meilleure pour tous les citoyens».

Cet indice évalue les perceptions de 120 résidents de chaque ville sur les questions liées aux structures et aux applications technologiques dont ils disposent dans leur ville. «Le score final de chaque ville est calculé en utilisant les perceptions des deux dernières années de l'enquête. Les villes sont réparties ensuite en quatre groupes sur la base de l'indice de développement humain (IDH) des Nations unies de l'économie dont elles font partie», précise-t-on.

Dans cette deuxième édition de ce classement, Rabat, classé au 101e rang dans l’édition précédente, perd 4 places pour se positionner désormais au 105e rang sur 109 pays. Elle devance la capitale égyptienne Le Caire et se place derrière Manilla. De ce fait, la capitale du Maroc occupe ainsi les 5 dernières places de ce rapport qui classe 109 villes.

À partir d'une liste de 15 indicateurs, les répondants au sondage ont été invités à en sélectionner 5 qu'ils considèrent comme les plus urgents pour la capitale marocaine. Ainsi, le chômage arrive en tête des priorités (61,9% des répondants), suivi du logement abordable (53,7%), les services de santé (50,4%), l’éducation (45,5%) et la sécurité (43,4%).

De plus et quant aux attitudes, 53,7% des répondants se sont dits prêts à concéder des données personnelles afin de réduire la congestion du trafic, 75,8% ont déclaré être à l'aise avec les technologies de reconnaissance faciale pour réduire la criminalité, 60,2% estiment que la disponibilité des informations en ligne a accru leur confiance dans les autorités, tandis que 54,5% ont évoqué une proportion importante de leurs opérations de paiement quotidiennes avec un moyen non monétaires.

Deuxième ville intelligente en Afrique et 4ème dans la région MENA

En se basant sur les réponses, les rédacteurs du document ont ainsi classé la capitale dans la catégorie D (la dernière) pour les structures et pour les technologies. Pour la partie des structures, définit à partir de cinq domaines clés (santé et sécurité, mobilité, activités, opportunités et gouvernance), les scores de la capitale marocaine varie ainsi entre 69,7 points obtenus pour les activités culturelles jugées satisfaisantes et la pollution de l’air (33,9 sur 100).

Quant à la deuxième concernant les technologies, définit aussi à partir des mêmes domaines clés, les scores de Rabat oscillent entre 36,7 points pour la présence d’un site Web ou une application permet aux résidents de surveiller efficacement la pollution de l'air et 67,4 points sur 100 quant à l'achat en ligne de billets pour les spectacles et les musées facilitant ainsi la participation à cette activité culturelle.

Toutefois, le classement de Rabat par rapport à ses voisines arabes et africaines ne change pas par rapport à l’édition précédente. Ainsi, elle se maintient comme 4ème ville intelligente de la région MENA, derrière Abu Dhabi (42e place), Dubaï (43e) et Riyad (53e). Rabat reste aussi la deuxième en Afrique, derrière Cape Town (103) et devant ses quatre voisines africaines (Le Caire, Abuja, Nairobi et Lagos (109)).

Le top 5 des meilleures villes intelligentes est dominé par Singapore (1ère place mondiale), Helsinki (Finlande), Zurich (Suisse), Auckland (Nouvelle Zélande) et Oslo (Norvège).

Les rédacteurs du document définissent une ville intelligente comme «un milieu urbain qui applique la technologie pour améliorer les avantages et atténuer les lacunes de l’urbanisation pour ses citoyens».