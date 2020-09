Coronavirus : Semi-confinement pour une semaine renouvelable à Mohammedia  

Les autorités locales ont décidé, ce lundi, de mettre en place un semi-confinement à la préfecture de Mohammedia, suite au suivi quotidien de la situation épidémiologique de la ville par le comité local de surveillance.

Un communiqué de la préfecture, consulté par Yabiladi, annonce des mesures à partir de ce lundi à 18h qui resteront en vigueur jusqu’à lundi 28 septembre et qui pourront être reconduites en fonction de la situation.

Ainsi, les déplacements vers et depuis Mohammedia seront désormais soumis à des autorisations exceptionnelles délivrées par la ville et les rassemblements dans l’ensemble des espaces publics resteront interdits.

Le communiqué précise aussi que les magasins, commerces et supermarchés ainsi que les snacks fermeront à 22h, tandis que les restaurants classés doivent terminer à 23h.

De plus, les jardins, les plages, les salles de jeu et de sports ainsi que les terrains de proximité seront fermés et les capacités des moyens de transport public (taxis et bus) réduites à 50%.

La même source annonce aussi l’interdiction des bus de transport urbain reliant Casablanca à Mohammedia, et un contrôle strict du port des masques et de la distanciation physique, rappelant que toute violation des mesures préventives est sanctionnée.

La préfecture annonce aussi d’autres mesures plus strictes concernant certains quartiers de la ville, comme Hassania 2 (blocs D et C), Hay Nasr, Hay Errachidia 3 (Bloc B), Hay Essalam, Hay Nahda et Hay Sadik (Préfecture de Mohammedia) et d’autres situés dans la commune Ech-Challalate (Lotissements Challal et Essafaa) et la commune rurale Bni Yakhlef (Hay El Fath 2). Ainsi, les commerces, les cafés et les restaurants termineront à 20h dans ces quartiers, tandis que marchés de proximité doivent fermer dès 14h.

Le communiqué précise que le comité local de surveillance a également décidé de maintenir l’enseignement présentiel dans les écoles de la préfecture de Mohammedia et de suivre la situation dans chaque établissement, avec la possibilité de recourir à l’enseignement à distance si nécessaire.