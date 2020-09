Tourisme : La région de Fès-Meknès se prépare pour une relance de l’après-covid

Les opérateurs touristiques de la région Fès-Meknès se sont mis en ordre de marche pour préparer la relance du secteur, durement touché par la pandémie du nouveau coronavirus. Entre autres actions, une vaste campagne de promotion touristique de la destination vient d’être lancée, pour prendre fin le 31 décembre prochain.

Un plan d’action a ainsi été mis en place par le Conseil régional du tourisme (CRT) Fès-Meknès et l’Office national marocain du tourisme (ONMT), dans le cadre de la stratégie nationale de relance touristique, érigeant le secteur en priorité, apprend-on auprès du CRT.

La campagne promotionnelle s’appuiera sur l’affichage (panneaux implantés dans les points névralgiques des villes de Casablanca, Rabat et Tanger), les supports de presse les plus lus et les stations radios les plus écoutées. Des actions de sponsoring des pages Facebook et Instagram du CRT seront également mises en place.

Sur un autre volet, une trentaine d’artistes ont été conviés pour un voyage de promotion touristique du 21 au 25 septembre dans les principales attractions de la région Fès-Meknès. Les médinas de Fès et Meknès, les remparts de la cité Idrisside, le site de Volubilis, Moulay Driss Zerhoun, la station thermale Vichy Moulay Yaacoub, Ifrane, Michlifen et Cèdre Gourou sont au programme.

Cette action sera suivie d’un autre voyage, prévu du 16 au 18 octobre prochain, ciblant les influenceurs et agents de relations publiques. Autre composante-phare du plan d’action, le CRT travaille sur la transformation digitale des établissements d’hébergement touristique de la région Fès-Meknès.

Ce travail consiste en la conception et la mise en ligne de sites webs pour les établissements hôteliers de la région Fès-Meknès, l’équipement des sites des hôtels de moteurs de réservations directes, la formation et l’accompagnement des établissements hôteliers sur la gestion des CMS (Content Management System) et l’insertion des modules de réservations individuelles au niveau des applications mobiles (visitfesmeknes) sur app store et play store. Cette application, téléchargeable gratuitement, est déjà disponible et sera traduite en plusieurs langues.

Le CRT s’équipe également d’une centrale de réservation directe et sans commission disponible en ligne, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir toute l’offre hôtelière de la région et ses neuf provinces (https//reservation.visitefesmeknes.ma).