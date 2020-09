Irlande : Un adolescent reconnu coupable d’homicide involontaire sur le Marocain Azzam Raguragui

Le tribunal de Dublin a reconnu un adolescent coupable d’homicide involontaire et non pas de meurtre, après la mort d’un jeune d’origine marocaine, poignardé lors d’une dispute dans le Finsbury Park à Dublin. Le garçon de 17 ans, qui a comparu devant la justice, a plaidé coupable pour les faits que lui a reconnu le verdict, mais son plaidoyer a été rejeté par le représentant du ministère public.

Les faits remontent au 10 mai 2019, lorsque la victime, Azzam Raguragui, est décédée après avoir subi cinq coups de couteau. Selon l’Irish Times, l’enquête a établi que l’une des blessures avait sectionné une artère, ce qui a fait perdre au jeune garçon beaucoup de sang, précipitant ainsi sa mort. La défense a plaidé la légitime défense lors d’une «bagarre terrifiante», où l’ami de l’adolescent jugé a été frappé au sol et a reçu plusieurs coups de pied.

Les juges ont alors remis en question cette version, du point de vue de la proportion de violence par laquelle le jeune garçon a répondu par rapport à un degré de violence jugé inférieur. C’est ainsi qu’après 13 heures de délibérations, le jury a conclu que le concerné n’était pas coupable de meurtre mais d’homicide involontaire.

Présente à la salle d’audience, la mère de la victime, Hajiba Elouaddaf, a fustigé un verdict qui n’«est pas juste», tandis que le jeune inculpé a montré son désarroi, lors d’un au revoir à sa famille avant d’être conduit au centre de détention d’Oberstown. Bien qu'il soit reconnu coupable, sa condamnation ne sera prononcée le 12 octobre.

Des versions contradictoires et un verdict regretté par les proches

Lors de la confrontation entre les deux parties, chacune a en effet tenu une version. Les amis du jeune inculpé ont soutenu que l’un des leurs avait été menacé par Azzam, tandis qu’un copain de ce dernier leur a reproché un vol de vélo.

Une rencontre entre l’inculpé et ses amis, au cours de laquelle il avait le couteau en sa possession, aurait alors permis de préparer une confrontation ultérieure, selon une déclaration reprise par l’Irish Times. Mais ce récit aurait changé lors des audiences, où le même témoin a soutenu n’avoir rien su sur la détention d’une arme blanche par son ami, avant qu’il ne lui soit retiré dans le parc pour éviter un mauvais dénouement.

A partir des versions contradictoires des uns et des autres sur la succession des faits lors de l’accrochage entre les deux camps, les juges ont évoqué la possibilité de légitime défense, ce qui explique leur décision de condamner le jeune garçon coupable d’homicide involontaire et non pas de meurtre prémédité.

Décriée par la famille de la victime, cette décision a poussé le père d’Azzam, Abderrahmane Raguragui, à lancer une pétition sur Internet. Il y clame que son fils a été victime d'un crime odieux et demande justice. Le texte a été signé par plus de 8 000 personnes, qui s’accordent que le verdict avait été «injuste», comme la mère du jeune défunt l’a crié après que les juges ont rendu leur décision publique.

Parallèlement à cette campagne, la famille d’Azzam Raguragui a exprimé sa volonté de faire appel.