Affaire Adnane : La LMCDH demande une loi pour la protection des enfants

La Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’Homme (LMCDH) a critiqué, ce lundi, «l’indifférence du gouvernement marocain quant aux droits des enfants».

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’ONG de défenses des droits humains a fustigé la multiplication de mécanismes et d’instances gouvernementaux et non gouvernementaux, qui contrastent avec la hausse des agressions sexuelles sur des enfants, rappelant l’affaire Adnane ainsi que de nombreuses affaires similaires.

L’association cite aussi plusieurs données «catastrophiques», rappelant que le Maroc est classé aux dernières places sur la mortalité des enfants de moins de 5 ans, que 10% des enfants en âge de fréquenter l’école ne sont pas inscrits dans des établissements et que des milliers d’enfants intègrent le milieu de travail et sont exploités illégalement, en absence de toute protection ou surveillance.

Le communiqué de la LMCDH fait aussi état de «hausse de l’exploitation sexuelles des enfants et le silence du gouvernement marocain sur le tourisme sexuel et les agressions par des personnes influentes», la hausse du nombre des enfants de la rue, soumis à de mauvais traitements» et l’augmentation de nombre de mineurs, victimes de la migration irrégulière.

«Face à cette situation déplorable et l’écart qui se creuse entre les enfants des personnes aisées et ceux des familles nécessiteuses, à cause des politiques gouvernementales successives, la Ligue appelle à l’adoption d’une loi globale pour la protection des enfants de la négligence, des mauvais traitement et de l’exploitation et à la mise en place d’un comité national pour la protection des enfants», poursuit le communiqué.

L’ONG annonce aussi avoir constitué une commission pour la préparation d’une motion qui sera soumise au chef du gouvernement et aux autorités concernées.