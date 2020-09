Tanger : Fermeture des lycées Regnault et Ibn Al Khatib à cause du coronavirus

La direction régionale de l’Education nationale à Tanger-Tétouan-Al Hoceima a décidé de fermer le lycée Regnault ainsi que celui d’Ibn Al Khatib, comme «mesure de précaution pour protéger la santé des élèves et des enseignants» et ce après que des cas suspects au nouveau coronavirus ont été identifiés. Prise en coordination avec les autorités sanitaires territoriales, cette décision prend effet dès ce lundi 21 septembre et durera 14 jours, selon deux communiqués du département, consultés par Yabiladi.

A partir de ce lundi, les cours en alternance jusque-là en vigueur dans l’établissement seront assurés à distance, de manière à garantir le déroulement de l’enseignement dans le respect des mesures sanitaires requises pour le corps pédagogique comme pour les apprenants.

Ces dernières 24 heures, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a compté 120 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus, dont 33 à Tanger-Assilah.