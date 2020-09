Sans l'opération Paso del Estrecho, le trafic baisse de 57% sur la ligne Ceuta-Algésiras 

La ligne maritime entre les ports de Ceuta et Algésiras (Cadix) a enregistré une baisse de 57% cette année en raison des restrictions sur la circulation des passagers à cause de la pandémie de coronavirus, ainsi que de l'absence de l'opération traditionnelle Paso del Estrecho (OPE).

Selon les données fournies par Puertos del Estado, la société d'État chargée de la gestion des ports espagnols, citées par El Faro de Ceuta, cette ligne a accumulé, entre les mois de janvier et juillet, 475 695 passagers et 104 565 véhicules. Au cours du mois de juillet, 87 317 personnes et 20 034 véhicules ont effectué cette traversée, précise-t-on. Et d’évoquer une baisse de 57,19% pour les voyageurs et 54,36% pour le trafic de véhicules.

La même source rappelle que cette ligne offrait auparavant vingt rotations par jour. A cause de la pandémie, ce nombre a été réduit à quatorze rotations par jour seulement.

La semaine dernière, le port d'Algésiras a officiellement conclu l'OPE, comme chaque 15 septembre, avec le démantèlement du dispositif mis en place pour cette «édition anormale». En effet, les services installés à cet effet n'ont pas reçu, cette année, de voyageurs, la pandémie de coronavirus ayant paralysé le transport des voyageurs qui viennent de différents pays d'Europe dans le but de traverser le détroit pour profiter de vacances en famille au Maroc.

El Faro de Ceuta rappelle aussi que la frontière avec le Maroc est fermée depuis six mois suite à la décision prise par les autorités marocaines. «Cela a entraîné un recul sans précédent pour les compagnies maritimes qui relient les deux pays, qui ont connu une chute de plus 90% de chiffres d’affaires attendus lors de cette période.