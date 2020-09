Coronavirus : 11 cas confirmés dans une maison de retraite à Midelt  

Les résultats de tests de dépistage réalisés dans la maison de retraite de Midelt ont révélé, samedi, 11 infections au nouveau coronavirus, entre le personnel de ce centre ainsi que ses résidents.

Selon des sources médicales citées par des médias arabophones, tous les employés et résidents de l'institution ont subi des analyses de laboratoire pour détecter le coronavirus, ce qui a permis de détecter le virus chez 11 parmi eux. Ceux-ci ont été transférés à l'hôpital régional Moulay Ali Charif à Errachidia pour traitement.

Les mêmes sources précisent que le premier cas d’infection a été détecté chez la directrice de l’établissement, chez qui l’infection à la Covid-19 a été confirmée il y a quelques jours.

Et d’ajouter que les autorités locales, en coordination avec le reste des partenaires, a mené des opérations de stérilisation et de désinfection de la maison des retraites, en soumettant les autres résidents à des tests de dépistage.

Dimanche, une commission de la préfecture de Midelt et de la direction régionale de la santé s’est rendue dans cette maison de retraite pour s’enquérir des mesures mises en place et étudier d’autres démarches afin de limiter la propagation du virus, d’autant plus que la plupart des résidents de l'établissement sont des personnes âgées et vulnérables.