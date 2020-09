Le Maroc remporte une médaille de bronze à la 32e Olympiade internationale d'informatique

Des membres de l'équipe marocaine ayant pris part à la 32e édition de l'IOI 2020. / Ph. Moroccan Olympiads in Informatics

Le Maroc s’est nettement distingué lors de sa participation à la 32ème Olympiade internationale d'informatique (IOI 2020) organisée à distance par Singapour, en raison de la pandémie de la Covid-19.

L’équipe marocaine, encadrée par le professeur Anass Abou El Kalam, enseignant à l’Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) relevant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, a remporté la médaille de bronze, après s’être classée parmi le groupe 3, avec un total de 604,02 points.

L’équipe marocaine se composait de l’élève Mohamed El Khatri de Casablanca, Nabil Boudraa de Khémisset (Tronc commun), Amine Moutii de Salé (première année baccalauréat Mathématiques) et Aymane Riad Essoulh de Rabat (2e année secondaire collégial) en tant que participant le plus jeune à l'Olympiade de cette année.

Dans une déclaration à la MAP, Anass Abou El Kalam a souligné que cette performance réalisée par l'équipe marocaine, est le fruit des efforts déployés par le staff encadrant, qui a élaboré une stratégie proactive basée sur la formation des jeunes dès leur jeune âge.

L’obtention d’une médaille lors de cette compétition planétaire, une première pour le Maroc, est un gage de fierté pour le royaume dans les domaines de la science et de l’excellence, s'est-il félicité.

L’Olympiade internationale d'informatique est le concours d'informatique le plus prestigieux pour les lycéens du monde entier. Cette compétition scientifique représente une occasion pour des lycéens issus de différents pays d'affiner leurs compétences informatiques dans des domaines, tels que l'analyse de problèmes, la conception d'algorithmes et de structures de données, la programmation et les tests.

Chaque pays participant sélectionne une équipe de quatre candidats maximum pour le représenter à cette compétition de deux jours. Chaque participant concourt individuellement pour maximiser son score en résolvant trois problèmes algorithmiques en cinq heures, rappelle-t-on.