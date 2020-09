Marrakech : Les professionnels du tourisme veulent «passer à l’offensive» pour sauver la saison

L’ensemble des acteurs du tourisme, public et privé et partenaires du Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech-Safi, ont exprimé leur volonté de «passer à l’offensive» pour sauver la saison d’hiver 2020/2021, qui débute avec les vacances de la Toussaint (début octobre prochain).

Cette décision a été prise à l’unanimité par les professionnels du tourisme de la région Marrakech- Safi lors d'une réunion de travail du CRT tenue, vendredi dernier à Marrakech, indique un communiqué de cette instance professionnelle.

Les professionnels du tourisme ont, ainsi, fait part de cette volonté commune d’agir ensemble, en parfaite coordination avec l’ensemble des élus, les autorités locales et notamment la wilaya de la région Marrakech-Safi, pour «une reprise responsable» du secteur touristique, qui s’articule autour des 3 R à savoir : «Redémarrer, Relancer et Réinventer», tient à préciser la même source.

«Même si la situation économique et sanitaire internationale est encore incertaine, quelques lueurs d’espoirs se dessinent devant les professionnels du secteur du tourisme», ajoute la même source. Et de rappeler notamment que les compagnies aériennes reprennent progressivement (27 rotations par semaine actuellement et d’autres à l’étude en fonction de l’assouplissement notamment du délai de validité du PCR pour passer de 48h à 72h, la suppression du test sérologique et/ou la levée des restrictions de déplacement), note le communiqué.

Le CRT rappelle aussi que plusieurs nouveautés ont été conçues et d’autres à venir par thème et par territoire dans le cadre du plan d’accélération 2021-2022. En somme, il s’agit d’un plan global afin d’adapter les différentes destinations de la région, de stimuler les emplois, d’encourager l’innovation et l’investissement, de repenser une industrie du voyage et de l’hospitalité plus performante, plus durable et plus inclusive, conclut le communiqué.