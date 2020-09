Un Marocain auteur d'une attaque au couteau à la gare de Barcelone-Sants

Deux agents de sécurité de la gare de Barcelone-Sants ont été victimes, samedi, d’une attaque au couteau dont l’auteur, un jeune marocain, voulait accéder aux quais sans billet.

Selon le journal espagnol El Nacional, les deux agents de sécurité, qui ont intercepté le jeune homme, l’ont alors retenu et emmené dans une zone de la gare pour le fouiller. L’homme, âgé d'une vingtaine d'années, leur aurait remis une partie de ses biens et ses documents avant de sortir un couteau caché et attaquer l’un d’eux.

Il aurait pris ensuite la fuite avant d’agresser un autre agent qui l'aurait suivi, en tentant de l'arrêter, le blessant au ventre.

Le système médical d'urgence (EMS) a dû transférer le deuxième agent, grièvement blessé, à l'hôpital clinique de Barcelone. Le premier, bien qu'il n'ait pas de blessures graves, a également été soigné par le personnel de santé, en recevant des points de suture, avant d’être évacué vers un centre médical.

Des sources policières ont confié au média que les Mossos d'Esquadra recherchent activement l’auteur de cette attaque.

Cet incident à la gare la gare de Barcelone-Sant intervient le même jour qu’un autre, dans lequel un homme, également de nationalité marocaine, est impliqué. En effet, selon le média, la police de Barcelone a dû arrêter un train à la gare de Cornellà, après avoir reçu des informations indiquant qu'un individu portait une arme à feu dissimulée.

Interpellé mais libéré, une enquête a été ouverte à son encontre, conclut-on.