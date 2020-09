Rentrée scolaire : L’enseignement présentiel en alternance généralisé à Marrakech

L’Académie régionale d'éducation et de formation de Marrakech-Safi déclare a indiqué, samedi, que l’enseignement présentiel en alternance sera généralisé dans l’ensemble des établissements de la Préfecture de Marrakech, à partir du lundi 21 septembre.

Ainsi, les établissements se trouvant dans les zones urbaines Hay Hassani et Hay Mohammadi rejoindront ceux où ce type d’enseignement a déjà été adopté, indique un communiqué de l’AREF, publié sur sa page Facebook.

Cette décision a été prise sur la base des orientations du comité régional du suivi de la rentrée scolaire et conformément aux recommandations des comités locaux de suivi.

Le communiqué précise que tous les établissements d'enseignement concernés ont été contactés et informés de ces nouvelles mesures, afin d'informer à leur tour les familles et de faciliter le déroulement normal des cours selon le modèle d'enseignement en alternance.

Et l’Académie régionale de préciser qu’elle veille, en collaboration avec les autorités locales et sanitaire et dans le cadre du comité régional du suivi de la rentrée scolaire, à suivre la situation dans chaque établissement scolaire et prendre les mesures adéquates au cas par cas.

Lundi dernier, l’AREF de Marrakech-Safi a annoncé l’inclusion de trois nouvelles zones à l’enseignement présentiel en alternance. Il s’agit des parties urbaines de M’hamid et de Menara, ainsi que celle de Hay Hassani, qui inclut Inara, Abouab Marrakech, Annakhil 1 et 2, Targa et Sidi Ghanem.



En raison de la situation épidémiologique liée à la pandémie du nouveau coronavirus, des établissements relevant certains quartiers de la ville de Marrakech n’ont pu effectuer leur reprise dans les classes au début de ce mois.