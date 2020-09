Maroc : 2 552 cas du nouveau coronavirus contre 2 318 nouvelles guérisons en 24h

Jusqu’à 17h ce samedi, 2 552 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 99 816 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Ainsi, le nombre d’infections cumulées pour 100 000 habitants atteint 275, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection de ces dernières 24 heures est de 7 pour 100 000 habitants au niveau national.

Le royaume a enregistré 2 318 nouvelles guérisons, portant à 79 008 le nombre total, avec un taux de rémission qui augmente à 79,2%.

En revanche, le nombre de morts en 24 heures est de 40, portant le total de décès à 1 795 et le taux de létalité à 1,8%. Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (13), Agadir (3), Khouribga (2), Beni Mellal (2), Taza (2), Errachidia (2), Tétouan (2), Marrakech (2), Salé (1), Kénitra (1), Khemisset (1), Tanger-Assilah (1), Al Hoceima (1), Ouazzane (1), Ouarzazate (1), Fès (1), Boulmane (1), Fqih Bensaleh (1) et Driouch (1).

Le pays compte désormais 19 013 cas actifs sous traitement (52,4 pour 100 000 habitants). Le nombre de patients en état critique est pour sa part de 264, dont 41 sous intubation.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 1 059 cas : 851 à Casablanca, 58 à Mohammedia, 44 à El Jadida, 42 à Nouaceur, 25 à Settat, 21 à Mediouna, 12 à Berrechid et 6 cas à Benslimane. Vient ensuite Rabat-Salé-Kenitra avec 312 nouvelles infections : 107 à Salé, 82 à Kénitra, 49 à Sidi Slimane, 29 à Skhirat-Témara, 20 à Khemisset, 17 à Rabat et 8 cas à Sidi Kacem.

Souss-Massa compte 270 nouvelles infections : 182 à Inzegane-Ait-Melloul, 68 à Agadir Ida-Ou-Tanane, 68 à, 15 à Chtouka Ait Baha, 4 à Taroudant et un cas à Tiznit. De plus, 240 nouveaux cas ont été recensés Marrakech-Safi : 186 à Marrakech, 22 à Kelaa des Sraghna, 13 à Youssoufia, 7 à Chichaoua, 5 dans la province de Rhamna, 4 dans la province d’Al Haouz et 3 cas à Essaouira.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima suit avec 162 nouveaux cas : 49 à Tanger-Assilah, 49 à Tétouan, 24 à Al Hoceima, 19 à Larache, 11 à M’diq-Fnideq, 9 à Ouazzane et un cas à Chefchaouen.

Pour sa part, Drâa-Tafilalet a recensé 160 nouvelles infections : 49 à Tinghir, 40 à Errachidia, 38 à Zagora, 19 à Midelt et 14 cas à Ouarzazate.

De son côté, Fès-Meknès a enregistré 101 nouveaux cas : 24 à Meknès, 20 à Fès, 17 à Boulmane, 13 à Sefrou, 9 à Taza, 9 à Ifrane, 5 à El Hajeb et 4 cas à Taounate.

Il s’agit aussi de 96 cas enregistrés à Beni Mellal-Khénifra (28 à Beni Mellal, 24 à Khouribga, 23 à Fqih Bensaleh, 14 à Khénifra et 7 cas à Azilal) et de 62 nouvelles infections détectées dans l’Oriental (61 à Oujda-Angad et un cas à Jerada).

Enfin, dans les provinces du Sud, 50 nouveaux cas ont été enregistrés à Guelmim-Oued Noun (38 à Assa Zag, 10 à Guelmim et deux cas à Tan Tan), 22 cas ont été recensés à Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab) alors que 18 infections ont été détectées à Laâyoune (Laâyoune-Sakia El Hamra).