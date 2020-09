Madrid : Une conseillère d’origine marocaine célèbre un mariage homosexuel

Mme Mayssoun Douas, élue espagnole d’origine marocaine, est à la une de nombreux supports médiatiques en Espagne. Et pour cause, cette conseillère communale à Madrid, vêtue de son inséparable foulard couvrant ses cheveux, a marié hier deux femmes lesbiennes. «Aujourd'hui, j’étais fière de célébrer mon premier mariage civil en tant que conseillère. Même dans les moments difficiles, comme ceux que nous vivons, il y a toujours du temps pour l'amour. Félicitations aux jeunes mariées !», a-t-elle écrit sur Twitter.

Hoy he tenido el orgullo de celebrar mi primera boda civil como concejala. Y es que, hasta en momentos difíciles, como los que vivimos, siempre queda tiempo para el amor. ¡Felicidades a las recién casadas! pic.twitter.com/Fk41PPJ3cN — Maysoun Douas (rethinking present 4 future ?) (@MaysounDouas) September 18, 2020

«C’est une opportunité de contribuer au débat au sein et en dehors de la communauté islamique sur les valeurs de démocratie et de citoyenneté (…) Dans les communautés musulmanes et en dehors d'elles, nous réfléchissons beaucoup à la signification de la démocratie et à l'Etat de droit», a-t-elle souligné modestement dans des déclarations rapportées par plusieurs médias espagnols.

Elle a égalemeny ajouté que «l’Islam est un système de valeurs parfaitement compatible avec la constitution espagnole, mais il manque des espaces de débat en vue de converger ses valeurs avec celles existantes et voir comment nous coexistons tous».

Mayssoun Douas marche, ainsi, sur les traces de Mme Fatima Taleb, la première conseillère musulmane dans l’histoire de Badalone, située dans la province de Barcelone. En décembre 2016, elle avait célébré un mariage entre deux hommes.

Mme Douas est native de Cordoue. Elle est membre de la formation Mas Pais, auparavant appelée Mas Madrid, une scission de Podemos.