Maroc : Sit-in devant le siège du Parlement dénonçant la normalisation avec Israël

Vendredi 18 septembre, des dizaines de personnes ont observé un sit-in devant le siège du Parlement à Rabat pour condamner la normalisation avec Israël.

A l’appel d’un collectif réunissant une trentaine d’associations, de syndicats et de partis politiques de gauche, l’action de protestation a été l’occasion pour les organisateurs de dénoncer l’établissement de relations diplomatiques entre les Emirats arabes unis et le Bahreïn avec l’Etat hébreu et de marteler que la «Palestine est une cause nationale pour les Marocains».

Le sit-in s'est conclu par le traditionnel autodafé du drapeau israélien au milieu de slogans dénonçant la politique d’occupation israélienne de la Palestine.

La manifestation a connu notamment la présence du président du Mouvement Unicité et Réforme, proche du PJD, Aberrahim Chikhi ; de la secrétaire générale du PSU, Mme Nabila Mounib ; du président de l’Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Ouyahmane ; et de Hassan Bennajeh membre du Cercle politique d’Al Adl Wal Ihsane.