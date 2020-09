Nouveau record des infections à la Covid-19 au Maroc, avec 2 760 nouveaux cas en 24 heures

Jusqu’à 17h ce vendredi, 2 760 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 97 264 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Ainsi, le nombre d’infections cumulées pour 100 000 habitants atteint 267,8, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection de ces dernières 24 heures est de 7,6 pour 100 000 habitants au niveau national.

Le royaume a enregistré 1 760 nouvelles guérisons, portant à 76 690 le nombre total, avec un taux de rémission qui recule à 78,8%.

En revanche, le nombre de morts en 24 heures est de 41, portant le total de décès à 1 755 et le taux de létalité à 1,8%. Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (11), Marrakech (7), Tétouan (3), Kelaa des Sraghna (2), Agadir (2), Kénitra (1), Rabat (1), Khemisset (1), Rhamna (1), Essaouira (1), Inzegane Ait Melloul (1), Taroudant (1), Fqih Bensaleh (1), Khénifra (1), Tanger-Assilah (1), M’diq-Fnideq (1), Oujda (1), Taza (1), Meknès (1), Sefrou (1) et Laâyoune (1).

Le pays compte désormais 18 819 cas actifs sous traitement (51,8 pour 100 000 habitants). Le nombre de patients en état critique est pour sa part de 264, dont 41 sous intubation.

793 cas à Casablanca, 184 à Marrakech et 161 infections à Salé

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 1 101 cas : 793 à Casablanca, 77 à Mohammedia, 75 à Settat, 65 à Berrechid, 61 à Nouaceur, 17 à El Jadida, 11 à Mediouna, 1 à Benslimane et 1 à Sidi Bennour. Vient ensuite Rabat-Salé-Kenitra avec 401 nouvelles infections : 161 à Salé, 101 à Kénitra, 55 à Rabat, 36 à Skhirat-Témara, 33 à Sidi Kacem, 14 à Khemisset et 1 à Sidi Slimane.

Marrakech-Safi compte 295 nouvelles infections : 184 à Marrakech, 62 à Kelaa des Sraghna, 14 cas dans la province de Rhamna, 13 à Safi, 10 à Essaouira, 7 à Youssoufia, 3 dans la province d’El Haouz et 2 à Chichaoua. De plus, 169 nouveaux cas ont été recensés à Souss-Massa : 70 à Agadir Ida-Ou-Tanane, 68 à Inzegane-Ait-Melloul, 23 à Chtouka Ait Baha, 5 à Taroudant et 5 à Tata.

Drâa-Tafilalet suit avec 162 nouvelles infections : 69 à Errachidia, 40 à Tinghir, 31 à Midelt, 12 à Ouarzazate et 10 à Zagora. Beni Mellal-Khénifra a recensé, pour sa part, 151 nouveaux cas : 64 à Khouribga, 33 à Fqih Bensaleh, 24 à Beni Mellal, 20 à Khénifra et 10 à Azilal.

De son côté, Tanger-Tétouan-Al Hoceima a enregistré 116 nouveaux cas : 45 à Tétouan, 28 à Tanger-Assilah, 17 à M’diq-Fnideq, 13 à Al Hoceima, 11 à Larache, 1 à Chefchaouen et un autre à Ouazzane.

Dans l’Oriental, 115 nouvelles infections ont été recensées : 65 à Oujda-Angad, 14 à Jerada, 8 à Taourirt, 7 à Guercif, 7 à Berkane, 6 à Nador, 4 à Figuig et 4 à Driouch. Il s’agit aussi de 109 nouveaux cas confirmé dans la région de Fès-Meknès : 28 à Fès, 26 à Taza, 22 à Meknès, 20 à Sefrou, 12 à Taounate et 1 à Ifrane.

Enfin, dans les provinces du Sud, 70 nouveaux cas ont été enregistrés à Laâyoune (Laâyoune-Sakia El Hamra), 62 cas dans la province d’Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab) et 9 nouvelles infections à Guelmim-Oued Noun (5 à Guelmim et 4 à Tan Tan).