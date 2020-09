FIFA : Un amendement permettrait à Mounir El Haddadi de jouer au Maroc

Les membres de la Fédération internationale de football association (FIFA) ont approuvé, ce vendredi, la décision d’amender la loi sur la participation des joueurs résidant à l’étranger avec leurs équipes d’origine. Selon El Botola, la décision a été validée lors de l’assemblée générale ordinaire de l’instance.

Cet amendement a bénéficié des votes favorables de 209 membres sur 211. Il permet aux binationaux qui ont joué avec les sélections nationales de leurs pays de résidence pendant quelques minutes de changer de nationalité sportive et de représenter la sélection du pays d'origine, s’ils le souhaitent.

De nombreux joueurs bénéficieront de cet amendement normatif, tels que l’attaquant sévillan Mounir El Haddadi, qui avait précédemment évoqué sa volonté de porter le maillot de l’équipe nationale marocaine.

La loi FIFA sur le changement de nationalité sportive a été votée à l'unanimité ✔️



Et ce n'était pourtant pas gagné!

Tout ça grâce à la FRMF et son travail de coopération internationale.

Merci et Bravo ?

Toutes les équipes Africaines vont en profiter.



L'amendement Lekjaa ⬇️✔️ pic.twitter.com/98NbR9HeVH