Maroc : Le semi-confinement de Casablanca prolongé de 14 jours supplémentaires

Le gouvernement a décidé, ce vendredi, de prolonger le semi-confinement de la préfecture de Casablanca, en vigueur depuis le 7 septembre, de 14 jours supplémentaires, à compter de lundi prochain.

Dans un communiqué du gouvernement, l’exécutif explique que cette nouvelle décision fait suite aux synthèses des opérations de suivi quotidien et de l'évaluation régulière réalisée par les comités de vigilance et de suivi dans la préfecture de Casablanca. Elle intervient conformément aux recommandations du comité scientifique et technique, ayant suggéré de poursuivre les mesures préventives pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Le gouvernement appelle ainsi les citoyennes et citoyens à adhérer aux mesures et à respecter les gestes tels que la distanciation physique, les règles générales d'hygiène et le port obligatoire des masques de protection.

Dimanche 6 septembre, le gouvernement a décidé un semi-confinement pour 14 jours pour Casablanca. Depuis, toutes les issues de la préfecture sont fermées et les déplacement de et vers son territoire conditionnés à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales.

De plus, les marchés de proximité ferment à 15h, les cafés et commerces à 20h et les restaurants à 21h. Un couvre-feu est également appliqué entre 22h et 05h.