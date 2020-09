Mayssa Salama Ennaji entendue par la police de Rabat suite à la plainte d'Ait Taleb

La blogueuse Mayssa Salama Ennaji a été entendue, ce vendredi, par la police de Rabat suite à la plainte déposée contre elle par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

«J’ai été convoqué, ce matin, à la Wilaya de police de Rabat au sujet de la plainte du ministre de la Santé Khaled Ait Al-Talib contre moi. Ma réponse a été que depuis avril, des médias fiables l'ont accusé d'avoir conclu des accords pour des tests du coronavirus et du matériel médical sans appels d'offres à des prix exorbitants», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Elle a rappelé que ces sources médiatiques ont pointé du doigt le fait que le ministère de la Santé a «négligé les initiatives marocaines» et l’ont accusé de «mauvaise gestion». Des «accusations qui sont parvenues au Parlement face auxquels il n'a répondu ni nié à travers une sortie médiatique ou une communication officielle», souligne-t-elle encore. Et d’expliquer avoir posté une vidéo lui demandant de répondre à ces accusations.

Mayssa Salama Ennaji a également ajouté qu’elle a fourni des preuves à la police de la capitale pour confirmer ses dires.

«Le ministre a ignoré les révélations des médias et les questions des parlementaires et au lieu d’y répondre, il a décidé de me poursuivre», regrette la blogueuse qui annonce avoir pu regagner son domicile après la fin de son interrogatoire.

Elle rappelle, par ailleurs, qu’il s’agit de la troisième fois qu’elle soit convoquée à la Préfecture de police de Rabat, après une première plainte déposée par l’ancienne ministre chargée de l’Environnement, Hakima El Haite.

Vendredi dernier, des sources médiatiques ont rapporté que Khalid Ait Taleb a déposé plainte contre Mayssa Salama Ennaji suite à une vidéo qu’elle a publiée à son sujet. Le ministre l’accuse ainsi d’«insulte» et «diffamation».