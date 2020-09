Maroc : Le Parlement approuve une mission parlementaire exploratoire sur les carrières de sable

La Chambre des représentants a approuvé la demande de constitution d’une mission parlementaire exploratoire sur les carrières de sable au Maroc et les agréments accordés aux entreprises privées.

Selon des sources médiatiques, cette approbation vient répondre à une demande formulée par la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre basse pour se pencher sur l’exploitation de ces agréments, les dysfonctionnements de ce secteur ainsi que les pertes pour les caisses de l’Etat.

La création de cette mission intervient sept ans après l’adoption, par le Parlement, d’une loi sur l’exploitation des carrières, préparée par le ministère de l'Equipement, des transports, de la logistique et de l'eau.

Elle fait aussi suite à un rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (ONU Environnement). Dans une partie intitulée «Mafias de sable, extraction de sable illégale et contrebande au Maroc», le document publié en mai 2019 a souligné que «la moitié du sable - 10 millions de mètres cubes par an - provient de l'extraction illégale dans les zones côtières». Le rapport a précisé qu’entre Safi et Essaouira, l’exploitation illégale de sable a «transformé une grande plage en un paysage rocheux».

Les membres de la mission parlementaire exploratoire, nouvellement constituée, se réuniront la semaine prochaine, au sein de la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre basse.