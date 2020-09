Covid-19 : Le Maroc sollicite le soutien de l’UE pour la reprise économique

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est entretenu, ce jeudi au téléphone, avec le Commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi.

«Cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique unissant le Royaume du Maroc et l’Union européenne, a porté sur le développement des relations bilatérales, suite à l’adoption de la Déclaration politique conjointe, le 27 juin 2019, instituant le partenariat euro-marocain de prospérité partagée», indique la MAP. Et de conclure que «les deux responsables ont également examiné certaines questions d’intérêt commun, notamment la coopération au niveau régional».

Pour sa part, Varhelyi s’est montré un peu plus disserte sur la nature des sujets abordés avec le chef de la diplomatie, affirmant que la discussion a porté «sur le soutien à la crise de Covid-19 et à la reprise économique», a écrit le Hongrois sur Twitter.

Good discussion w Foreign Minister Nasser Bourita @Marocdiplo_EN today on support in #COVID19 crisis & economic recovery. Agreed to work together on how #EU can help w recovery, incl diversification of economy instruments + looking at education, energy, industry & agriculture.