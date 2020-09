Maroc : Après l’affaire Adnane, succession d’arrestations pour pédophilie

Les jours ayant suivi l’enlèvement, le viol et le meurtre d’Adnane Bouchouf (11 ans) ont connu une succession d’arrestations de suspects dans des affaires de pédocriminalité ou de viol sur mineures. Ces opérations sont rendues publiques, parallèlement aux appels de plus en plus nombreux contre l’impunité autour de la pédophilie au Maroc.

