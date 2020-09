Banque mondiale : Le Maroc peut faire mieux pour son capital humain

Un enfant qui naît aujourd’hui au Maroc n’atteindra à l’âge adulte que la moitié des capacités productives qu’il aurait pu accumuler, a estimé cette semaine la Banque mondiale dans son indice de capital humain pour 2020.

Le Maroc décroche ainsi un score de 0,5 dans cet indice, qui mesure la quantité de capital humain qu’un enfant né aujourd’hui peut espérer atteindre à l’âge de 18 ans. Son objectif est de permettre de se faire une idée sur la productivité de la prochaine génération de travailleurs par rapport à des standards d’éducation et de santé.

Le HCI étant formé à partir de plusieurs composantes, le Maroc affiche ainsi une probabilité de survie jusqu'à 5 ans de 0,98, avec 10,4 années scolaires attendues, mais seulement 6.3 années scolaires adaptées à l'apprentissage. De plus, le document ajoute que le royaume a aussi un taux de survie des adultes de 0,93.

Des efforts considérables reflétés par le score du Maroc

Toutefois, la Banque mondiale n’omet pas de rappeler l’avancée du Maroc dans cet indice. D’un HCI de 0,47 en 2010, le royaume a réussi à améliorer son classement. Son HCI est ainsi passé à 0,49 l’année dernière pour atteindre 0,5 cette année.

De plus, «l’engagement du pays en faveur du développement du capital humain a conduit à des progrès remarquables en matière de santé de ses citoyens», explique le rapport. Celui-ci rappelle que «le gouvernement a lancé des efforts pour lutter contre la mortalité infantile et maternelle tout en contrôlant les taux de fécondité grâce à des programmes de planification familiale intensifs et durables».

Et d’ajouter qu’une «politique de vaccination diligente signifie que 91% des enfants marocains sont désormais entièrement vaccinés» et que «ces efforts ont amélioré les résultats en matière de capital humain pour le pays, reflété» par le score du pays. Toutefois, s’agissant de l’éducation, la Banque mondiale estime que le royaume peut faire mieux.

«Une approche cohérente de la construction du capital humain a été plus difficile à réaliser au Maroc, où l'engagement politique en faveur de l'éducation à travers les gouvernements successifs ne s'est pas étendu à d'autres politiques essentielles à l'amélioration des résultats du capital humain.» La Banque mondiale

«Améliorer l’efficacité des investissements dans sa population»

Comparé à ses voisins arabes, le rapport cite le Maroc comme l’un des pays ayant «amélioré leurs performances depuis dix ans, contrairement à d’autres».

Les performances de la région du Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) en termes de capital humain restent, en effet, «très disparates et (dépendent) du niveau de revenu et de l’exposition à la fragilité et au conflit».

«Alors que la pandémie risque d’anéantir les fragiles progrès du développement humain, les pays MENA doivent se mobiliser davantage pour améliorer l’efficacité des investissements dans leurs populations», souligne Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, cité par un communiqué de l’institution.

Et bien que le document ne classe pas les pays, étant donné que 17 Etats et territoires viennent de rejoindre le classement, le Maroc arrive à la 12e place derrière les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, le Sultanat d’Oman, la Palestine, l’Arabie saoudite, le Koweït, la Jordanie, l’Algérie, la Tunisie et le Liban.

En Afrique, les Seychelles et l’Île Maurice et le Kenya se démarquent tandis que les autres pays du contient occupent la dernière moitié du classement.

Le TOP 5 de cet indice est dominé par Singapore, Hong Kong, le Japon, la Corée du Sud et le Canada, tandis que les dernières places sont occupées par le Mali, le Niger, le Soudan du Sud, le Tchad et la république centrafricaine.